Леся Никитюк поделилась курьезным пасхальным видео

Телеведущая Леся Никитюк даже во время религиозных праздников активно работает. Звезда ведет свой блог в Instagram, в котором ежедневно публикует яркие и курьезные кадры.

Не обошла Леся Никитюк вниманием и пасхальные праздники. В блоге она решила показать, как оконфузилась возле церкви.

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После торжественной литургии телеведущая попросила священника обильно побрызгать ее свяченой водой. На это представитель церкви отреагировал с юмором, но все же выполнил ее просьбу. Он еще раз освятил пасхальную корзину, а лицо Леси Никитюк обильно облил водой. От этого макияж телеведущей испортился, что вызвало смех у друзей звезды, которые за всем наблюдали.

Вы меня, вижу, любите. Видимо, подписаны на мою страницу в Instagram,

– с юмором прокомментировала Леся Никитюк.

На пасхальные праздники Леся Никитюк выбрала довольно скромный образ. Перед поклонниками она предстала в голубом тренче, черных брюках и шелковой косынке. А уже днем телеведущая блистала в лосинах и тунике со стильным принтом.