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Леся Никитюк похвасталась фигурой в бикини: пикантное фото

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Популярная украинская телеведущая, зажигательная блогерша Леся Никитюк умеет удачно сочетать работу и отдых. Она знает, как правильно распоряжаться временем и находить его для себя. Также знаменитость продолжает активно делиться "горячими" фотографиями из Египта.

Леся Никитюк не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Она часто надевает откровенные или обтягивающие наряды, а также чрезвычайно красивые бикини. В своем в Инстаграме девушка вызывает ажиотаж и обсуждение публикаций в комментариях. Очередное фото, которым поделилась ведущая не стало исключением.

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Леся Никитюк опубликовала кадр, на котором изображена в солнечном Египте. На снимке видно, что на дворе уже вечереет. Красавица позирует, эротично прислонившись к пальме. Одетая в бикини черного цвета, украшением которого является золотистая бахрома.

Волосы блогерша уложила на сторону, а на лице сделала естественный легкий макияж.

Предлагаем посмотреть самые горячие фотографии яркой Леси Никитюк с отдыха.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Леся Никитюк
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