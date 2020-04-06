Леся Никитюк похвасталась стройными ногами в откровенном купальнике: жаркое фото
Украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк не устает делиться горячими фотографиями, на которых демонстрирует стройную и привлекательную фигуру. Находясь на карантине, звезда в очередной раз запостила кадр, на котором появилась в откровенном купальнике.
Каждую публикацию зажинательной и энергичной Леси ожидает более 3 миллионов ее подписчиков в Инстаграме. Знаменитость любит подчеркивать свои прелести на пикантных снимках. Очередная фотография не стала исключением.
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Блогерша изображена, сидя на стуле в соблазнительной позе. Она одета в черный сплошной купальник, который совместила с босоножками оранжевого цвета на каблуках. Завершила образ идеально ровной укладкой и макияжем с черными стрелками на веках.
Акцент такого "аутфита" был сделан на стройных и длинных ножках телеведущей.
Просижу этот карантин красиво. Главное, чтобы ноги не отекли,
– подписала фото Леся.
Обольстительная Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk
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