Леся Никитюк показала горячее фото с отдыха
Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает публиковать пикантные фотографии с отдыха. Хотя девушка уже вернулась в Киев и обустраивается в новенькой квартире, однако воспоминаниями из отпуска не перестает делиться с поклонниками.
Теледива недавно вернулась из отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах и настраивается на рабочий ритм жизни. Снимки с теплых краев Леся распространяет в своем фотоблоге.
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Забавная и зажигательная Леся Никитюк недавно опубликовала фото, где вместе со своим домашним любимцем позировала в новенькой квартире после ремонта. И несмотря на это она не упускает возможности похвастаться сексуальной фигурой в бикини.
Леся поделилась фотографией, где позирует в страстной позе. Одета блогер в купальник с черно-зеленым принтом. Особенностью такого наряда является закрытый топ на длинный рукав.
Никитюк красиво уложила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.
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