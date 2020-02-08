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Леся Никитюк показала горячее фото с отдыха

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Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает публиковать пикантные фотографии с отдыха. Хотя девушка уже вернулась в Киев и обустраивается в новенькой квартире, однако воспоминаниями из отпуска не перестает делиться с поклонниками.

Теледива недавно вернулась из отдыха в Объединенных Арабских Эмиратах и настраивается на рабочий ритм жизни. Снимки с теплых краев Леся распространяет в своем фотоблоге.

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Забавная и зажигательная Леся Никитюк недавно опубликовала фото, где вместе со своим домашним любимцем позировала в новенькой квартире после ремонта. И несмотря на это она не упускает возможности похвастаться сексуальной фигурой в бикини.

Леся поделилась фотографией, где позирует в страстной позе. Одета блогер в купальник с черно-зеленым принтом. Особенностью такого наряда является закрытый топ на длинный рукав.

Никитюк красиво уложила волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Также предлагаем посмотреть другие страстные фотографии Леси.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Леся Никитюк Эротика
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