Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад: архивное фото

188 Читати новину українською
Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает демонстрировать поклонникам свои архивные фото, которые она сделала до огромной популярности в Украине.

Фотографии из фотоальбома Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

Читайте также: Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу: интересные подробности

На одном из фото Леся показала, как выглядела 10 лет назад (тогда ей было 21). Звезда позирует вместе с друзьями – с подругой Ольгой Голуб и Михаилом Мартынюком, редактором шоу "Рассмеши комика".

"10 лет назад Comedy Club", – сообщила она в подписи.

леся нікітюк
Леся Никитюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Также Леся Никитюк опубликовала архивный снимок своего отца Ивана Ивановича, который в молодости был моряком. В Stories мужчина изображен во время экспедиции в Арктику.

леся нікітюк батько
Леся Никитюк показала архивное фото отца / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

blog_ava
Умер Александр Васильев: фильмография актера
сегодня
9858
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
905
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
204
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3775
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
5015
Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
31 марта 14:08 Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
2603
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук