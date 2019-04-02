Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад: архивное фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает демонстрировать поклонникам свои архивные фото, которые она сделала до огромной популярности в Украине.

Фотографии из фотоальбома Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram-Stories.

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На одном из фото Леся показала, как выглядела 10 лет назад (тогда ей было 21). Звезда позирует вместе с друзьями – с подругой Ольгой Голуб и Михаилом Мартынюком, редактором шоу "Рассмеши комика".

"10 лет назад Comedy Club", – сообщила она в подписи.



Леся Никитюк / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Также Леся Никитюк опубликовала архивный снимок своего отца Ивана Ивановича, который в молодости был моряком. В Stories мужчина изображен во время экспедиции в Арктику.



Леся Никитюк показала архивное фото отца / Instagram-Stories / @lesia_nikituk