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Леся Никитюк показала, кто подглядывает за ней на карантине: забавное фото

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Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк продолжает развлекать поклонников на карантине. Знаменитость поделилась фотографией, на которой американский актер и солист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето якобы подглядывает за ней в окно.

Зажигательная и яркая Леся умеет удивлять поклонников, публиковать провокационные фото, а также представлять забавный контент. Так, она поделилась фотографией, на которой изображена вместе со своим кумиром Джаредом Лето. Веселый кадр появился на личной странице Никитюк в инстаграме.

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На интересной фотографии Леся позирует во время того, как ест пасту. Она одета в яскраво-розовую футболку с изображением фламинго. Волосы уложила в легкие локоны, а на лице сделала естественный макияж.

Позади нее видим окно, в которое "заглядывает" Джаред Лето. Такой снимок блогер сделала с помощью фотошопа.

А вы подглядываете за соседями на карантине?
– спросила под фото Леся.

Напомним, 24 марта Джаред позвонил Лесе в прямом эфире в инстаграме. Девушка тогда растерялась и от того, что ее переполняли эмоции, даже расплакалась. В разговоре она призналась, что очень любит исполнителя и рассказала немного о своей жизни в Украине.

 

 

Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Леся Никитюк
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