Леся Никитюк показала лицо до и после макияжа: фото

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Леся Никитюк показала лицо без макияжа / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила своих поклонников. Знаменитость смело показала, как она выглядит без макияжа.

Как известно, Леся Никитюк получила немалую популярность среди украинцев не только благодаря рейтинговым шоу. Телеведущая является активным блогером, за инстаграм-страницей которой следят более 3,1 миллиона человек. Поэтому ежедневно звезда поражает своих сторонников забавными сторис и эффектными снимками, демонстрируя будни "Леди Ле".

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26 ноября ведущая решила поделиться особым фото. Леся Никитюк сделала селфи, показав свое лицо вблизи и без ретуши. На одном снимке телезвезда красовалась с идеальным макияжем и выровнены тоном лица, а на другом – без всякой косметики.

Как лучше? Голосуйте 1 или 2,
– обратилась к сторонникам Леся Никитюк.

Интересно, что большинство подписчиков выбрали фото, где ведущая позирует без макияжа. По словам подписчиков, там она выглядит более естественно и привлекательно.

Леся Нікітюк до і після макіяжу
Леся Никитюк до и после макияжа / Instagram / @lesia_nikituk

Это не первый раз Леся Никитюк демонстрирует свое лицо без макияжа. Чуть ли не во всех поездках телеведущая публикует фото с пляжей, на которых стоит без всякой косметики. А вот о коже лица Леся Никитюк тщательно заботится. Она регулярно посещает косметолога и в путешествия берет с собой питательные маски, что и видно на его эффектных фотографиях.

Леся Нікітюк на відпочинку
Леся Никитюк на отдыхе / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости Украины Леся Никитюк Красота
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