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Леся Никитюк показала образы для похода в магазин: дерзкая балаклава или гламурная маска

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Леся Никитюк показала образы для похода в магазин / Instagram / @lesia_nikituk

Украинская телеведущая добросовестно соблюдает карантинный режим и остается дома. Однако, несмотря на замечательные кулинарные способности, Лесе Никитюк приходится время от времени пополнять продовольственные запасы. Звезда показала два образа, в которых готова осуществить поход в магазин.

В течение самоизоляции на личной странице в инстаграме знаменитая телеведущая Леся Никитюк активно демонстрирует, как проходят ее карантинные дни. Звезда занимается спортом, оттачивает свое кулинарное мастерство, смотрит фильмы и создает развлекательный контент для своих поклонников.

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Однако Леся все же покидает дом для того, чтобы осуществить покупки в магазине. Так, она продемонстрировала сразу два образа, в которых можно появляться в общественных местах в современных обстоятельствах. Первый look звезды гламурный: атласное яркое розовое платье с пикантным декольте на бретельках с камнями и защитная маска в тон. Звезда не забыла и об укладке и легком макияже.

Второй наряд Леси Никитюк менее соблазнительный. На ней облегающий темный гольф, маска, шапка, длинные черные перчатки и очки, которые прикрывают лицо. Пост телеведущая дополнила смешной подписью: "В чем лучше выйти за хлебом?"

Фоловеры оценили шуточные кадры кумира и были практически единодушны в своем выборе. Большинство выразило желание увидеть Лесю в роскошном платье с хлебом в руках: "В розовом можешь выйти за меня замуж, не то чтобы за хлебом", "Первый. Все забудут о вирусе". 

Автор: Марина Джура
Теги: Леся Никитюк Карантин в Украине 2020 LifeStyle
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