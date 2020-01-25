24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Леся Никитюк показала пикантное фото с отдыха

49 Читати новину українською
Леся Никитюк на отдыхе / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк недавно публиковала на своей странице в инстаграме фото 2019 года, где она позировала топлес. Тогда звезда написала, что мечтает об отдыхе в теплых краях.

Теледива все же уехала в отпуск на море. Отдыхает знаменитость в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по инстаграм-сторис Никитюк, она отправилась туда вместе со своей подругой Лилией. Остановились девушки в роскошном пятизвездочном отеле Rixos в Абу-Даби.

Читайте также: Леся Никитюк засветила упругие ягодицы в бикини: какой секрет стройности звезды

Забавная и зажигательная ведущая решила поделиться с подписчиками блога пляжными фотографиями. Леся позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках, улыбаясь в объектив. Нельзя не заметить стройные длинные ноги блогера, однако больше всего привлекают внимание ее ягодицы, обложенные песком.

"Отмечайте в комментариях персик своей подруги", – написала в публикации Леся.

 

Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
сегодня
28443
Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Новости LifeStyle Леся Никитюк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 28443
сегодня 10:25 Как менялся образ Тины Кароль за время ее карьеры: фото, которые поражают
Юлія Михайлова 975
сегодня 09:40 Китайский Новый год 2020: дата и традиции праздника
Квітослава Туз 9333
24 января 16:30 Хватит примитизировать образ украинца, – интервью с создателями фильма "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 321
23 января 21:30 Пятерка самых привлекательных образов супермодели Даутцен Крус
Юлія Девда 724
Новости
Больше новостей
Залиште відгук