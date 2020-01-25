Леся Никитюк показала пикантное фото с отдыха

Популярная украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк недавно публиковала на своей странице в инстаграме фото 2019 года, где она позировала топлес. Тогда звезда написала, что мечтает об отдыхе в теплых краях.

Теледива все же уехала в отпуск на море. Отдыхает знаменитость в Объединенных Арабских Эмиратах. Судя по инстаграм-сторис Никитюк, она отправилась туда вместе со своей подругой Лилией. Остановились девушки в роскошном пятизвездочном отеле Rixos в Абу-Даби.

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Забавная и зажигательная ведущая решила поделиться с подписчиками блога пляжными фотографиями. Леся позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках, улыбаясь в объектив. Нельзя не заметить стройные длинные ноги блогера, однако больше всего привлекают внимание ее ягодицы, обложенные песком.

"Отмечайте в комментариях персик своей подруги", – написала в публикации Леся.