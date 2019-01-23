Леся Никитюк показала соблазнительную фигуру в крошечном бикини: фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая отдыхает на Мальдивах, продемонстрировала идеальную фигуру поклонникам в социальных сетях.

Новые снимки с роскошного отдыха Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

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На фото Никитюк позирует в черном купальнике с полупрозрачными вставками из сетки. Волосы телеведущая подобрала в два пучка и сделала дневной макияж.

"Это я так упала", – отметила звезда в подписи к фотографии, где она лежит на пляже.

Поклонники с восторгом отреагировали на публикации с солнечных Мальдив. "Как красиво получилось упасть", "Красавица, ты даже сексуально падать умеешь", – пишут пользователи в сети.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: LifeStyle Леся Никитюк Мальдивы Отдых VIP Отдых
Источник: 24 канал
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