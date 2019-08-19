Леся Никитюк показала стройную фигуру в бассейне: фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Украинская телеведущая и звезда социальных сетей, за которой следят более 3 миллионов пользователей, Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой во время отдыха за Киевом.

Новые пикантные снимки Леся, которую в сети часто внешне сравнивают с итальянской блогером Кьярой Ферраньи, разместила на своей странице в Instagram.

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Никитюк, как известно, снимается в новой программе о путешествиях по Украине, которая называется "LeМаршрутка". Об этом звезда также рассказывает поклонникам и показывает, как проводит время.

Так, на днях Никитюк опубликовала снимки в бассейне, на которых она позировала в желто-белом купальнике в вертикальную полоску. В бикини звезда похвасталась роскошной фигурой со стройной и рельефной талией.

"Relax, 49 купальник", – добавила знаменитость в подписи.

Леся Нікітюк

Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Больше фото Леся Никитюк разместила в Instagram-Stories:

Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: LifeStyle Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
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