Леся Никитюк показала стройную фигуру в бассейне: фото

Украинская телеведущая и звезда социальных сетей, за которой следят более 3 миллионов пользователей, Леся Никитюк похвасталась идеальной фигурой во время отдыха за Киевом.

Новые пикантные снимки Леся, которую в сети часто внешне сравнивают с итальянской блогером Кьярой Ферраньи, разместила на своей странице в Instagram.

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Никитюк, как известно, снимается в новой программе о путешествиях по Украине, которая называется "LeМаршрутка". Об этом звезда также рассказывает поклонникам и показывает, как проводит время.

Так, на днях Никитюк опубликовала снимки в бассейне, на которых она позировала в желто-белом купальнике в вертикальную полоску. В бикини звезда похвасталась роскошной фигурой со стройной и рельефной талией.

"Relax, 49 купальник", – добавила знаменитость в подписи.

Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Больше фото Леся Никитюк разместила в Instagram-Stories:

Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk