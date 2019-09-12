Леся Никитюк получит особую роль в 4 выпуске "Танцы со звездами 2019"

Популярная телеведущая Леся Никитюк согласилась принять участие в съемках развлекательного проекта "Танцы со звездами 2019". Знаменитость не будет выходить на паркет, однако станет одной из ведущих 4 выпуска шоу и "тамадой".

Как известно, после премьеры проекта "Танцы со звездами 2019" организаторы объявили, что неизменным ведущим будет Юрий Горбунов. Еженедельно проводить шоу ему будет помогать Тина Кароль. А вот ведущие балкона каждый раз будут меняться: так, в этой роли уже успели предстать Игорь Ласточкин, Олег Винник и Наталья Могилевская.

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В 4 выпуске "Танцев", который состоится 15 сентября, соведущей будет Леся Никитюк. Для звезды этот проект является хорошо знакомым, ведь в 2018 году она была одной из участниц, за которую зрители больше всего отдавали свои голоса. Поэтому, несмотря на критику судей, Леся Никитюк сумела дойти до финала и занять второе место в шоу "Танцы со звездами 2018".

Сейчас представители проекта успели объявить, что новый выпуск будет проходить под названием "Вечер любви". Участники будут презентовать романтические постановки, а Екатерина Кухар, которая является одной из судей, официально выйдет замуж за своего мужчину Александра Стоянова. Вести церемонию росписи будут Юрий Горбунов и Тина Кароль, а вот "тамадой" яркой свадьбы станет Леся Никитюк. По предварительным данным, телеведущая будет устраивать конкурсы, в которые привлечет всех участников "Танцы со звездами 2019".

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"Танцы со звездами"

– это шоу, в котором звездные участники вместе с профессиональными танцорами соревнуются за победу. Танцы оценивает жюри, а также зрители, которые голосуют за любимые пары. В 2019 году судейские кресла заняли прима-балерина Екатерина Кухар, знаменитые хореографы Влад Яма и Франциско Гомес.



Впервые проект "Танцы со звездами" на украинском телевидении появился в сентябре 2006 года на телеканале 1+1. Вышло 4 сезона, после чего шоу больше не транслировали. После 6 лет перерыва, в 2017 году легендарный проект "Танцы со звездами" вернулся на телеканал "1+1". Тогда же победу одержала певица Наталья Могилевская и хореограф Игорь Кузьменко. После этого был проведен еще один сезон, где победу одержал комик Игорь Ласточкин и хореограф Илона Гвоздева.