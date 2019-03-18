Леся Никитюк попала под капельницу: фотодоказательство

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях показывала свой отдых в Египте, попала в больницу в Киеве.

Об этом Леся сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, показав фото в больнице в Stories.

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"Не знаю, что за ерунда происходит. Но знаю точно одно. Хороших людей так просто не сломать", – прокомментировала фотографию с больничной койки Никитюк.

Впоследствии в коротких видео телеведущая рассказала, что с ней происходит.

Я не знаю, такая ситуация, что никто не знает. У меня просто плохое самочувствие. Возможно что-то с иммунитетом. Но меня прокапают несколько дней и все будет ок,

– сказала звезда.



Леся Никитюк в больнице / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Кроме того, в видео она вспомнила о скандале с блогером Алексеем Дурневым, который раскритиковал ее образ в сетях. Так, мужчина отметил, что Никитюк нашла удачный для телевидения "образ селючки", который ее просто "захватил".

Леся в ответ сказала, что Дурнев только пиарится с помощью знаменитых людей, поэтому у него есть работа.

"Получается, что я твой работодатель, а ты мой раб", – заявила телеведущая.

Добавим, что перед этим Алексей Дурнев опубликовал фото Леси с ироничной подписью wasted на своей странице в Instagram и в комментариях отметил: "Мне позвонила Леся Никитюк и попросила "прекратить делать влоги на ее имени".