Леся Никитюк попала под капельницу: фотодоказательство

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях показывала свой отдых в Египте, попала в больницу в Киеве.

Об этом Леся сообщила поклонникам на своей странице в Instagram, показав фото в больнице в Stories.

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"Не знаю, что за ерунда происходит. Но знаю точно одно. Хороших людей так просто не сломать", – прокомментировала фотографию с больничной койки Никитюк.

Впоследствии в коротких видео телеведущая рассказала, что с ней происходит.

Я не знаю, такая ситуация, что никто не знает. У меня просто плохое самочувствие. Возможно что-то с иммунитетом. Но меня прокапают несколько дней и все будет ок,
– сказала звезда.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в больнице / Instagram-Stories / @lesia_nikituk

Кроме того, в видео она вспомнила о скандале с блогером Алексеем Дурневым, который раскритиковал ее образ в сетях. Так, мужчина отметил, что Никитюк нашла удачный для телевидения "образ селючки", который ее просто "захватил".

Леся в ответ сказала, что Дурнев только пиарится с помощью знаменитых людей, поэтому у него есть работа.

"Получается, что я твой работодатель, а ты мой раб", – заявила телеведущая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нарешті я побувала на пірамідах!!! І я вам хочу сказати...це просто ШИКАРДОС!!! Справді магічне місце, я зарядилась Тепер піду телефон заряжу Ребята, потрясающее место! Рекомендую хотя бы раз вылететь за приделы отеля! Увидеть нечто на нашей планете, зарядиться, почувствовать «тайну» узнать много нового! Путешествуйте#egypt #cairo #pyramids #каир #пирамиды #сфинкс #лесяникитюк #travel #travelBlogLe #rixos

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

Добавим, что перед этим Алексей Дурнев опубликовал фото Леси с ироничной подписью wasted на своей странице в Instagram и в комментариях отметил: "Мне позвонила Леся Никитюк и попросила "прекратить делать влоги на ее имени".

 

 

blog_ava
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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
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