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Леся Никитюк поразила откровенностью на отдыхе: горячее фото в купальнике

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Леся Никитюк показала тело в купальнике / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая как никто другой умеет находить время для плодотворной работы на телевидении и отдыха. Фолловеры Леси Никитюк только и успевают наблюдать за сменой элитных курортов. Сама же народная любимица хорошо знает вкусы своей аудитории и не упустит возможность засветить стройное тело на страницах своего Инстаграма.

32-летняя блондинка только недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов в прохладный Киев. Однако знаменитость не стала долго изнурять себя объемными теплыми вещами и снова отправилась в объятия солнца. В этот раз локацией для роскошного отдыха стал Египет.

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Компанию телеведущей составляет ее подруга певица Лия Ли, которая и становится автором горячего контента в социальных сетях Леси Никитюк. На пикантной фотографии длинноногая звезда позирует в откровенном образе. Она готова покорять пляжи в черном бикини на завязках с паетками, которое подчеркивает ее пышный бюст. Для своего образа певица также выбрала легкую прозрачную накидку.

Однако как и публичные выходы, так и обыденные образы Леси Никитюк не обходятся без эпатажа. Look она дополнила большой шляпой с леопардовым принтом, которая гармонировала с небольшой сумочкой в тон. На фоне пальм и морских пространств блондинка выглядела потрясающе, позволив поклонникам очередной раз оценить ее стройное тело.

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Леся Никитюк
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