Леся Никитюк потрясла стройной фигурой в купальнике: пикантное фото

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Леся Никитюк на отдыхе в Египте
Леся Никитюк на отдыхе в Египте / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк откровенно призналась, что после участия в шоу "Танцы со звездами-2018" ее фигура стала идеальной. Стройные формы зажигательная звезда не скрывает, демонстрируя их в пляжных образах.

Известная украинская путешественница не прекращает удивлять поклонников своего блога в Instagram. После Мальдивских островов и Арабских Эмиратов Леся Никитюк отправилась в солнечный Египет.

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В туристической стране телеведущая решила уделить время себе и понежиться на солнце. Не забыла Леся Никитюк и о развлечениях: она покаталась на роскошной белой яхте, где сделала серию эффектных фото. Сейчас сторонники увидели только одно из них. Перед камерой телеведущая предстала в слитном купальнике в черно-белую полоску. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру Леси Никитюк и ее пышный бюст.

Кроме этого, Леся Никитюк продемонстрировала великолепную форму в стильном летнем платье и шляпке. "Богиня Египта" выглядела очень соблазнительно, слегка обнажив свою грудь и ноги на фоне отеля.

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Египет Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
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