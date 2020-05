Леся Никитюк презентовала клип к карантинной песне Stay At Home: видео

Украинская ведущая Леся Никитюк и перспективная группа PATSYKI Z FRANEKA решили не тратить время на карантине. Артисты записали ритмичный хит Stay At Home и создали клип к нему.

Как известно, Леся Никитюк давно берет частные уроки у преподавателя по вокалу. Ее талант можно услышать не только в блоге, но и в шоу "Кто сверху?", где ведущая со своей командой угадывает известные песни. Теперь же послушать вокал Леси Никитюк можно и в карантинном треке Stay At Home, видео которого появилось в ютубе 4 мая.

Клип, который звезда со своими коллегами из группы PATSYKI Z FRANEKA назвала Mood Video, постепенно будоражит сеть. На кадрах артисты предстали в костюмах и очках, что напоминало стиль "Людей в черном". А уже в описании Леся Никитюк и PATSYKI Z FRANEKA объяснили символичность песни.

"Этот трек – в поддержку всем людям в мире, кто придерживается карантина и уже устал его придерживаться. Призыв держаться и не сдаваться. Stay At Home – это одновременно весело и грустно, легко и трудно. Оставаться дома – позиция каждого ответственного гражданина своей страны сегодня. Надеемся, что пандемия скоро закончится, и мы все будем больше ценить каждый день нашей жизни", – говорится в описании к клипу.

Смотрите клип к песне Леси Никитюк и PATSYKI Z FRANEKA – Stay At Home: видео

Леся Никитюк и PATSYKI Z FRANEKA – Stay At Home: текст песни

Today

I get up early in the morning

I do my morning exercises

I drink my tea

I don’t like coffee I drink only black tea

Today I go nowhere

Today I got no money

Today I go nowhere

Today I got no money

Today I got no hope

Today

I stay at home

I do my morning exercises

Today

I stay at home

I do

I stay to have tomorrow

Stay at home

You better stay at home

Today

My country gets up early in the morning

Today my soldiers go to war

Today my policemen my doctors go to war

Yet today what about my politics?

Now

what about my personal politics?

Today

my politics tells me to stay at home

my politics tells me to stay at home

I stay at home

I do my morning exercises

Today

I stay at home

I do

I stay to have tomorrow

Stay at home

You better stay at home

Today

stay at home

better

Today

Who is on duty today

stay at home

better

stay at home