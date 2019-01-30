Леся Никитюк примерила атласное платье без белья: пикантные фото

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Леся Никитюк на отдыхе
Леся Никитюк на отдыхе / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк в который раз потрясла сеть. Во время своего роскошного отдыха на Мальдивах звезда примерила достаточно игривое мини-платье без нижнего белья.

После большого количества телепроектов, в частности, "Танцев со звездами 2018" и "Кто сверху?", телеведущая Леся Никитюк отправилась в очередной отпуск. Звезда выбрала солнечные и экзотические Мальдивы, где загорает на пляжах, не забывая о развлечениях.

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Не забыла Леся Никитюк и о давней мечте, которую она имела еще со времен съемок в программе "Орел и решка". Тогда звезда побывала на островах, однако не попала в подводный ресторан. Во время отпуска телеведущая таки воплотила свою мечту и сделала эффектные фото в заведении.

Нереальный ресторан на Мальдивах, который расположен на глубине 5,8 метра! Я мечтала побывать здесь, потому что когда снимали известную тревел-программу "Орел и решка", то кого-то из ведущих отправляли сюда, а меня – в Варанаси,
призналась Леся Никитюк.

К счастливому сообщению она добавила довольно пикантные фото. Перед камерой Леся Никитюк появилась в атласном мини-платье без нижнего белья. В наряде с корсетом на завязках телеведущая выглядела очень сексуально, что отметили и ее сторонники. "Сексуально", "Как русалка", "Фантастически красивая", "Горячая", – написали пользователи сети. Но были и такие, кто назвал наряд пижамой и посоветовал Лесе Никитюк обратиться к стилистам.

Леся Нікітюк у пікантній міні-сукні
Леся Никитюк в пикантном мини-платье / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведуча Леся Нікітюк на Мальдівах
Телеведущая Леся Никитюк на Мальдивах / Instagram / @lesia_nikituk

Теги: LifeStyle Отдых Леся Никитюк
Источник: 24 Канал
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