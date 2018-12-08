Леся Никитюк примерила эффектное мини-платье на отдыхе: фото

Зажигательная телеведущая Леся Никитюк сейчас находится в Объединенных Арабских Эмиратах. В живописной стране звезда отдыхает и не забывает и о поклонниках в сети.

По словам Леси Никитюк, в течение 6 месяцев она работала без выходных, потому как никто другой мечтала об отпуске. Как только в Украине отгремел финал шоу "Танцы со звездами 2018", телеведущая сразу же избавилась от своей бальной обуви и взялась за планирование путешествия. Известная путешественница выбрала для отдыха роскошные Объединенные Арабские Эмираты, которые поражают красотой.

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Леся Никитюк не только нежится на пляже, но и продолжает наполнять свой блог новыми снимками. На днях телеведущая опубликовала ряд снимков, на которых она позирует в обольстительном мини-платье. К эффектному наряду Леся Никитюк подобрала туфли на маленьком каблуке и рюкзак.

Известно, что в мини-нарядах знаменитость посетила Сад чудес, который расположен в Дубае. Леся Никитюк позировала возле персонажей Disney, созданных из кустов, и не сдерживала своего восторга от увиденного.

Маленькая девочка в Саде чудес. Дети, лайкайте тетю Лесю,

– с юмором написала Леся Никитюк.



Леся Никитюк в Дубае​ / Instagram



Телеведущая Леся Никитюк на отдыхе​ / Instagram

Леся Никитюк примерила мини-платье / Instagram