Леся Никитюк приняла участие в эротической фотосессии: соблазнительное фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк уже давно присвоила себе образ "соблазнительницы", ведь она часто соглашается на откровенные съемки. На днях горячая блондинка показала фанатам результат с еще одной эротической фотосессии.

Традиционно новое фото популярная ведущая Леся Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram. Стоит напомнить, что в социальной сети за ней следит более трех миллионов пользователей.

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Именно поэтому реакции в виде лайков и комментариев на соблазнительное фото блондинки не заставили себя ждать. "Очень горячо", "Вау", "Ого, Леся", "Богиня", – такие и другие комментарии оставляли поклонники Леси Никитюк под ее фотографией.

Что интересно, сама ведущая отметила, что на сексуальной фото фотограф Вихтюк Оля увидела ее настоящей. "Real me", – прокомментировала свое фото Леся, что в переводе на русский означает "настоящая я".

Итак, на фото Леся Никитюк позировала в поле, обнажив некоторые части тела. На ней не было бюстгальтера, только крошечные черные трусики. Поверх нижнего белья ведущая накинула пальто в стиле teddy bear. Ее волосы были распущены, а взгляд томно направлен в камеру.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: LifeStyle Эротика Леся Никитюк
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