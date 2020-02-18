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Леся Никитюк рассекретила свои параметры и засветила пышную грудь: жаркое фото

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Ведущая Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменитая украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк не упускает возможности похвастаться своей красотой. Девушка рассказала о своих параметрах.

Леся Никитюк любит делиться фотографиями в своем фотоблоге и отвечать на вопросы поклонников. На своей странице в инстаграм знаменитость опубликовала пост, в котором рассекретила параметры своего тела.

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Лесе постоянно говорят, что она очень высокая. Блогеру это надоело и она решила один раз сообщить всем о своих объемах, росте и весе.

Каждый день, минимум 1 или даже 2 раза, в течение всей моей жизни мне говорят одну и ту же фразу: "Ого! Вы такая высокая". Серьезно? Это первое, что приходит в голову каждому встречному! Плохо? Нет, это неплохо, только я это слышу каждый божий день! Давайте раз и навсегда я еще раз напомню всему миру свои параметры, когда меня встретите, то будете в курсе,
– написала в публикации ведущая.

По словам Никитюк, ее рост составляет 180 см, размер ноги – 40-41, длина ноги от бедра – 110 см, талия – 68 см, бедра – 100 см, объем груди – 90 см. Вес ведущей – 66 килограмм.

Леся Нікітюк
Соблазнительная Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Предлагаем посмотреть серию фотографий, на которых Леся демонстрирует свою стройную и привлекательную фигуру.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк в вечернем образе / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк Зажигательная Леся Никитюк на съемках / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк демонстрирует элегантный образ в Париже / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк показала стройную фигуру на пляже / Instagram / @lesia_nikituk

Леся НікітюкТелеведущая Леся Никитюк на отдыхе / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Леся Никитюк
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