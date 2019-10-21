Леся Никитюк рассказала, как каждый украинец может сделать вклад в развитие страны

Харизматичная Леся Никитюк готовит к выпуску особое шоу с названием "Le маршрутка". Перед премьерой ведущая призналась, что съемки помогли ей в очередной раз влюбиться в красоту Украины. Кроме этого, она добавила, что внутренний туризм может помочь государству неустанно развиваться.

Общеизвестно, что украинские туристы всегда ищут, где можно комфортно и весело отдохнуть, увидев максимум, но потратив минимум. Поэтому отечественные путешественники убеждены: это возможно только за рубежом. Распространенные стереотипы решила опровергнуть телеведущая Леся Никитюк, которая объехала несколько областей в программе "Le маршрутка" и с 4 ноября покажет результаты своих странствий.

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Для особого проекта звезда приобрела желтый автобус, который украсила названием шоу. Леся Никитюк попадала в курьезные ситуации, наслаждалась сказочными пейзажами и искала необычные места, которые могут поразить туристов.



Леся Никитюк готовит к выпуску программу "Le маршрутка" / Пресс-служба "Нового канала"

Телеведущая не скрывает, что этот проект помог ей снова влюбиться в Украину, поэтому она призвала поклонников открыть для себя внутренний туризм. Это, как убеждает Леся Никитюк, не только поможет больше узнать родные области, но и станет вкладом в развитие государства.

Наверное, это можно сделать только благодаря собственному примеру. Каждый может внести свой вклад в развитие страны. Внутренний туризм и будет тем вкладом. Можно потратить деньги не в Турции, а на острове Джарылгач в Херсонской области. Украина отличается от других стран тем, что за границей ты чувствуешь себя чужим, а здесь ты дома, везде свой,

– поделилась Леся Никитюк.

Премьера "Le маршрутки" состоится на "Новом канале" уже 4 ноября. В шоу зрители увидят, как Леся Никитюк исследовала просторы родного государства, добавляя к рассказам немножко юмора. Известно, что в первом сезоне звезда посетила восемь областей: Киевскую, Черкасскую, Хмельницкую, Херсонскую, Одесскую, Полтавскую, Житомирскую и Донецкую. Леся Никитюк будет не только делиться впечатлениями от увиденного, но и иметь необычных попутчиков. В "Le маршрутке" побывали моряки, изобретатели, астрономы, спортсмены, музыканты, певцы, блогеры, актеры, бизнесмены.

Сейчас Леся Никитюк готовится к презентации нового проекта, которая состоится в Киеве 21 октября. В инстаграм-сторис она поделилась роликом, на котором видно, что певица лично пригласила представителей Укравтодора и Верховной Рады.