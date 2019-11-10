Леся Никитюк рассказала, какие подарки получила на день рождения

19 октября популярная украинская телеведущая Леся Никитюк громко отгуляла свой день рождения со звездными друзьями, среди которых была певица Оля Полякова. На мероприятии были и караоке, и танцы на столе, а также знаменитость получила немало интересных подарков на свое 32-летие.

В интервью с Екатериной Осадчей в "Светской жизни" Леся Никитюк рассказала больше о праздновании, а также о подарках.

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"Драгоценности, полет на воздушном шаре, очень классные сервизы, качественные ковры", – вспоминает телеведущая, какие сюрпризы ей подготовили близкие.

День рождения Леся отгуляла в караоке. Звезда отмечает, что ей нравятся такие заведения, где она может немножко "поработать над своим голосом", а вот в ночные клубы Никитюк не ходит.

Я решила сделать день рождения в окружении самых близких людей. Тут мне звонит Полякова с поздравлениями и говорит: "Есть у тебя пустая тарелка?", я говорю: "Найдем!", а она мне: "Я не сама, а с мужем и детьми", "Ну что же, приходи",

– рассказала телеведущая.

Кроме того, Леся Никитюк заговорила о своем гардеробе. Так, знаменитость создала немало образов, перешивая старые мамины платья на современный манер.

"Когда-то была очень известная японская фирма "Chori", которая шила изделия из отборных тканей, из качественного люрекса, с отборной бахромой. Мамино платье было именно этой фирмы, из шифона. Прошло 38 лет – и оно вообще не испортилось, мы просто перешили его на современный манер. Таким образом мы переделали уже более пятидесяти платьев! Например, висит платье два года – мы его перешили, нашили новые рюши, скомбинировали с аксессуарами – и новый образ готов!", – раскрыла свои секреты звезда.