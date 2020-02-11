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Леся Никитюк рассказала о своем питании: Я ничего не делаю, чтобы худеть

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Леся Никитюк рассказала о своем рационе / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменитая украинская телеведущая довольно часто показывает обольстительные формы на страницах своего Инстаграма. Судя по многочисленным фото, Леся Никитюк обожает радовать себя вкусными блюдами. О том, как ей удается сохранять потрясающую стройность, рассказала сама звезда.

32-летняя блондинка в течение нескольких последних лет не исчезает с телеэкранов. Ее жизнь перенасыщена съемками во многих развлекательных шоу. Ввиду такой популярности Леся Никитюк обязана держать себя в прекрасной форме. Однако знаменитость не скрывает свою страсть к вкусной еде.

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Наконец телеведущая решилась рассказать, из чего состоит ее рацион и от каких продуктов ей пришлось категорически отказаться. На личной странице Леси в Инстаграме появилось фото в одном из изысканных столичных заведений. Вместо роскошных блюд европейской кухни она выбрала традиционный украинский обед – борщ с салом. Сообщение звезда дополнила длинным комментарием относительно своего питания.

Я ничего не делаю, чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я ем все... ну почти! Уже 2 года я не ем тяжелого: свинина, телятина, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье, торты,
– написала Леся Никитюк.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#худеемСЛесей Це просто хештег.. бо я нічого не роблю щоб худнути! Просто в мене так багато роботи і такий графік, що я їм усе.. ну майже! Вже 2 роки я не їм важкого: Свинина, телятина, картопля, рис, макарони, хліба, булки, печиво, торти! Молочку викинула місяць тому і шо ви думаєте??? Мене вже не прищитьТепер тільки соєве, вівсяне, кокосове молоко В раціоні лишилась, птиця, риба, гречка, салати! Борщ і сальце раз в тиждень️

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Однако такой рацион, по словам телеведущей, помогает не только держать себя в неизменной форме, но и заботиться о своей внешности. Для того, чтобы избавиться от высыпаний на коже, Леся отказалась от молочных продуктов: "Молочку выбросила месяц назад, и что вы думаете? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко".

Ранее звезда признавалась, что во время многочисленных путешествий не может отказать себе в удовольствии попробовать местную кухню. Леся рассказала, что такой опыт породил в ней "гурманские замашки", но ее сердце навсегда пленили именно украинские блюда.

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леся Никитюк Новости LifeStyle
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