Леся Никитюк рассказала о своем питании: Я ничего не делаю, чтобы худеть

Знаменитая украинская телеведущая довольно часто показывает обольстительные формы на страницах своего Инстаграма. Судя по многочисленным фото, Леся Никитюк обожает радовать себя вкусными блюдами. О том, как ей удается сохранять потрясающую стройность, рассказала сама звезда.

32-летняя блондинка в течение нескольких последних лет не исчезает с телеэкранов. Ее жизнь перенасыщена съемками во многих развлекательных шоу. Ввиду такой популярности Леся Никитюк обязана держать себя в прекрасной форме. Однако знаменитость не скрывает свою страсть к вкусной еде.

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Наконец телеведущая решилась рассказать, из чего состоит ее рацион и от каких продуктов ей пришлось категорически отказаться. На личной странице Леси в Инстаграме появилось фото в одном из изысканных столичных заведений. Вместо роскошных блюд европейской кухни она выбрала традиционный украинский обед – борщ с салом. Сообщение звезда дополнила длинным комментарием относительно своего питания.

Я ничего не делаю, чтобы худеть! Просто у меня так много работы и такой график, что я ем все... ну почти! Уже 2 года я не ем тяжелого: свинина, телятина, картофель, рис, макароны, хлеб, булки, печенье, торты,

– написала Леся Никитюк.

Однако такой рацион, по словам телеведущей, помогает не только держать себя в неизменной форме, но и заботиться о своей внешности. Для того, чтобы избавиться от высыпаний на коже, Леся отказалась от молочных продуктов: "Молочку выбросила месяц назад, и что вы думаете? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко".

Ранее звезда признавалась, что во время многочисленных путешествий не может отказать себе в удовольствии попробовать местную кухню. Леся рассказала, что такой опыт породил в ней "гурманские замашки", но ее сердце навсегда пленили именно украинские блюда.