Леся Никитюк с юмором рассказала секрет своей стройности: видео

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Леся Никитюк записала забавное видео
Леся Никитюк записала забавное видео / Instagram / @lesia_nikituk

Телеведущая Леся Никитюк в очередной раз сумела рассмешить сеть. Звезда решила ответить на популярный вопрос среди подписчиков, раскрыв секрет своей стройности. Ролик был в стиле телеведущей – курьезным и безумно популярным.

Соответствующее видео появилось на официальной инстаграм-странице знаменитости. В ролике видно, как Леся Никитюк берет калорийный бургер и куриные наггетсы, нюхает их и быстро ест яблоко.

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"Ну что, настало то время когда я хочу поделиться с вами своим секретом похудения. Это все авторская методика – "занюхивание", – с юмором написала Леся Никитюк.

Украинская знаменитость создала ролик в поддержку особого челленджа, который она на днях запустила в сети. Леся Никитюк призвала своих поклонников сделать то, на что они давно не решались, и подписать кадры со своими достижениями #TODAYIWILL.

Как известно, в начале своей карьеры Леся Никитюк не была такой стройной. В шоу "Леся здеся" звезда появлялась в приталенных нарядах, в которых виднелся ее неидеальный пресс. Однако впоследствии телеведущая начала правильно питаться и заниматься спортом. Уже в "Танцах со звездами 2018" Леся Никитюк засветила роскошные стройные ноги и безупречную талию. Насыщенный график и усиленные тренировки тоже дали свое, поэтому теперь звезда поддерживает свои формы благодаря эффективной диете. 


Леся Никитюк до и после похудения / Скриншот из видео / Instagram / @lesia_nikituk

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Новости Украины LifeStyle Курьезные новости Леся Никитюк
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