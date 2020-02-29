Леся Никитюк создала маску в инстаграме, которую посвятила борьбе с коронавирусом

Популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк не остается в стороне темы о коронавирусе. Знаменитость создала инстаграмную маску, которую посвятила борьбе с этим заболеванием.

Многие звезды шоу-бизнеса из-за угрозы заболеть коронавирусом отказались от поездок за границу. Леся Никитюк на днях вернулась из Египта и призвала подписчиков не паниковать, ведь все не так страшно, как рассказывают. Также телеведущая представила свою маску в инстаграме NO Panic. Всем этим блогерша поделилась в публикации, которую можно увидеть в инстаграме.

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Леся рассказала, что она и другие туристы, которые летели с ней домой, спокойно зашли в терминал аэропорта, им измерили температуру и отправили забирать багаж.

После такого спокойного перелета я не могу понять, почему вокруг этого проклятого вируса столько паники!

– написала Никитюк.

Знаменитость еще раз напомнила своим подписчикам, что такое коронавирус Covid-19 и отметила, что он не является приговором, а от обычного гриппа умирает больше людей, чем от этой болезни.

Леся обратилась к своим поклонникам и призвала быть добрыми и помогать друг другу. В любом случае – главное оставаться человеком.

На фото телеведущая позирует в своей инстаграм-маске, которую разработала специально для того, чтобы немного утихомирить панику в обществе.

Чтобы было немного легче пережить этот страх, если у кого-то он есть, я с моей командой сделали эту маску NO Panic! Чтобы максимально передать тепло и покой всем тем, кто переживает из-за коронавируса,

– подписала фотографию Леся.