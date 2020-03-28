Леся Никитюк в черном платье-пиджаке похвасталась стройными ногами: соблазнительное фото

Знаменитая украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой. Красавица поделилась фотографией, на которой продемонстрировала длинные стройные ноги.

Очередной страстный снимок появился на официальной инстаграм-странице Леси. Она знает, как создать ажиотаж вокруг своей личности и умело этим пользуется. Соблазнительная Никитюк часто делится с поклонниками фотографиями в откровенных нарядах и вызывает восхищение своей изящной фигурой.

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На очередном фото Леся позирует на фоне белой комнаты. Она одета в черное платье-пиджак, которое красиво подчеркивает стройные ноги блогера. Такой наряд звезда соединила с туфлями-лодочками оранжевого цвета. Волосы знаменитости эффектно развеивались с помощью фена, который виден на снимке. Никитюк сделала макияж в нежных тонах и с акцентом в виде черных стрелок на веках.

На время карантина телеведущая отправилась в свой родной город Хмельницкий. В публикации под фото она рассказала, что успела сделать за день: