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Леся Никитюк в черном платье-пиджаке похвасталась стройными ногами: соблазнительное фото

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Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Знаменитая украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк в очередной раз похвасталась своей идеальной фигурой. Красавица поделилась фотографией, на которой продемонстрировала длинные стройные ноги.

Очередной страстный снимок появился на официальной инстаграм-странице Леси. Она знает, как создать ажиотаж вокруг своей личности и умело этим пользуется. Соблазнительная Никитюк часто делится с поклонниками фотографиями в откровенных нарядах и вызывает восхищение своей изящной фигурой.

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На очередном фото Леся позирует на фоне белой комнаты. Она одета в черное платье-пиджак, которое красиво подчеркивает стройные ноги блогера. Такой наряд звезда соединила с туфлями-лодочками оранжевого цвета. Волосы знаменитости эффектно развеивались с помощью фена, который виден на снимке. Никитюк сделала макияж в нежных тонах и с акцентом в виде черных стрелок на веках.

На время карантина телеведущая отправилась в свой родной город Хмельницкий. В публикации под фото она рассказала, что успела сделать за день:

  • побелила все деревья во дворе;
  • замариновала курицу;
  • помыла машину и даже диски;
  • помыла пса;
  • тренировка 40 минут и сделала дополнительные упражнения на пресс;
  • позвонила всем подружкам и даже тем, которым не звонила полгода;
  • убрала в доме, продезинфицировала пол;
  • посеяла на огороде салат и руколу.
Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Леся Никитюк
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