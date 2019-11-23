Леся Никитюк в свитере похвасталась стройными ногами: фото

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Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поразила поклонников в социальных сетях новым снимком, на котором она продемонстрировала "бесконечно" длинные ноги.

Новое стильное фото Никитюк опубликовала на своей странице в инстаграме. На днях звезда только вернулась в Киев из Праги, где она отдыхала со своей мамой.

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На новой фотографии Никитюк с идеальной укладкой волос в сером свитере позировала в кресле, закинув ногу на ногу. На обольстительном кадре Леся смотрит прямо в камеру.

"Люблю мою работу", – добавила в подписи телеведущая.

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Ранее звезда поделилась с пользователями в сети снимками из поездки в Прагу. Под одним из фото Леся решила устроить конкурс и призвала подписчиков угадать три страны, которые она еще не посетила. Это получилось не слишком простой задачей, ведь знаменитость ранее вела проект "Орел и решка" и путешествовала по многим странам.

 

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Леся Никитюк LifeStyle
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