Леся Никитюк впервые прокомментировала завершение прежних отношений

Популярная телеведущая Леся Никитюк, известная по проектам "Орел и решка" и "Кто против блондинок?", Призналась, почему у нее не сложились отношения с бойфрендом. От СМИ она тщательно скрывала своего любимого, поэтому после разрыва тоже не комментировала завершение романа.

В программе "Светская жизнь" Леся Никитюк впервые заговорила о завершении прежних отношений. Звезда в шутку рассказала, что ее с любимым сглазили, так и не удалось сохранить чувства.

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"Я зарекаюсь, никогда не буду болтать. Натянула две шпильки. Все молчу, чтобы не сглазить", – с юмором отметила Леся Никитюк.

Звезда решила не комментировать, окончательно ли завершила тот роман с загадочным "соседом", однако решила рассказать о недостатках своей популярности. По словам Леси Никитюк, публичность всегда препятствует крепким отношениям. Однако ее слава не стала окончательной причиной разрыва отношений.

Публичность всегда будет одной из причин тяжелых отношений. Потому что когда ты где-то отдыхаешь, люди, которые вокруг тебя, могут налететь и начать фотографировать. К этому привыкнуть обычному человеку очень трудно. Но это не основная причина разрыва,

– добавила Леся Никитюк.

Сейчас телеведущая является активным блогером и ежедневно публикует яркие кадры со своих будней. Именно на странице в Instagram Леся Никитюк призналась, что больше не встречается с загадочным мужчиной, которого она называла "соседом". Произошло это в середине февраля 2019 года.

"Мы разошлись, как в море корабли", – написала в блоге Леся Никитюк, добавив символическое фото, на котором предстала сама на пляже.