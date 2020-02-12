Леся Никитюк выпустила первую сольную песню "Ямы"

Украинская телеведущая не перестает удивлять публику своими многочисленными талантами. Ей уже удалось покорить паркет шоу "Танцы со звездами", теперь она взялась за отечественную музыку. Леся Никитюк опубликовала собственную песню, которая стала саундреком к проекту "Le Маршрутка".

Сегодня, 12 февраля, накануне Дня влюбленных народная любимица опубликовала на своем ютуб-канале первую романтическую композицию "Ямы". Леся Никитюк стала ведущей тревел-шоу "Le Маршрутка", объездив самые интересные уголки Украины.

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На страницах своего Инстаграма звезда поблагодарила команду проекта, который вдохновил ее на невероятные творческие эксперименты. Песня написана в сотрудничестве с известным музыкальным продюсером Русланом Квинтой и украинской певицей и композитором Таяной.

Друзья, моя первая песня уже на моем ютубе! А что?! Хватит петь в караоке ... спасибо Укравтодор. Без вас точно песни не было бы,

– написала звезда.

Лирическая песня "Ямы" рассказывает романтическую историю любви, на пути которой стали обычные "ямы на дорогах и разведенные мосты". Поклонники взорвались волной восторга от первого сольного трека Леси Никитюк: "Уже на повторе, супер", "У вас замечательный голос! Давно время петь на сцене". Однако нашлись и те, кому не нравятся творческие успехи телеведущей. Хейтеры отметили, что не обязательно каждой звезде отечественного шоу-бизнеса покорять сцену с собственной музыкой.

Леся Никитюк – Ями: слушайте песню онлайн