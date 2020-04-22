Леся Никитюк записала хит о карантине вместе с украинской группой: слушайте песню Stay at Home

Популярная телеведущая Леся Никитюк продолжает свою музыкальную карьеру. В изоляции она записала трек о соблюдении карантина совместно с группой PATSYKI Z FRANEKA. Англоязычная песня получила название Stay at Home и еще раз напомнила миру о необходимости оставаться дома.

Украинская телеведущая не тратит время в изоляции зря. Леся Никитюк не только развивает личный блог, но и осваивает новую для себя профессию певицы. В коллаборации с музыкальной группой PATSYKI Z FRANEKA она записала трек Stay at Home на актуальную тему – соблюдение карантинного режима.

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Новому каналу Леся Никитюк рассказала, что музыканты предложили ей сотрудничество только две недели назад, а сегодня этим ритмичным хитом могут наслаждаться поклонники. Песня Stay at Home была записана всего за 2 часа дистанционно, ведь звезды собственным примером доказывают важность оставаться дома.

Stayathome – это должна быть позиция каждого ответственного гражданина нашей страны,

– отметила Леся Никитюк.

В то же время авторы сингла, группа PATSYKI Z FRANEKA, отметили, что главный месседж песни – стоит оставаться дома сегодня, чтобы иметь счастливое завтра. Вполне прогнозируемо, если украинцы будут придерживаться этого принципа ежедневно в условиях общенационального карантина, то уже скоро общество сможет вернуться к привычной жизни и стабильности.

Леся Никитюк и PATSYKI Z FRANEKA – Stay at Home: слушайте песню онлайн

Напомним, что ранее Леся Никитюк уже имела музыкальный опыт. Ведущая выпустила первую сольную песню "Ямы", которая стала саундреком к проекту "Le Маршрутка". Лирическая песня "Ямы" рассказывает романтическую историю любви, на пути которой стали обычные "ямы на дорогах и разведенные мосты".