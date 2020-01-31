Леся Никитюк засветила грудь без бюстгальтера в экстремально обтягивающем платье

Любимица миллионов украинских телезрителей отправилась в роскошный курорт в Объединенные Арабские Эмираты. Она уже неоднократно демонстрировала свое тело в купальнике, однако на этот раз решила ошеломить образом в кислотном платье.

Немало кадров в профиле популярной телеведущей вызывают шквал восторга в сети. Однако, если к откровенным фото в купальниках и в обольстительных декольте фоловеры уже привыкли, то выходы Леси Никитюк без белья стали настоящим шоком.

Горячая тема: Леся Никитюк показала пикантное фото с отдыха

Задолго отдыха в солнечных ОАЭ галерея звезды украинского шоу-бизнеса обогатилась не на шутку. Она не стесняется афишировать личную жизнь в сети и делиться забавными историями и кадрами. Ее сторонники неизменно ждут новых горячих снимков.

Леся опубликовала фото, на котором она позирует стоя в волнах бурного Персидского залива. Девушка позирует в ультракоротком платье трендового неонового цвета с широкой бретелькой на одно плечо, которая плотно облегает ее стройные формы. Ведущая появилась без белья, что позволило пользователям рассмотреть соски. Эту деталь сама комедийная артистка не могла обойти вниманием.

Хотелось бы написать: "Это моя круизная коллекция #ѕамашила, которая скоро завоюет мир!" Оооо уже написала,

– написала Никитюк.

Под сообщением фаны разместили десятки увлекательных комментариев, ведь такая сексапильность не оставит равнодушными даже звездных коллег. Так, известный радиоведущий Слава Демин написал: "Женщина, у вас что-то торчит", на что Леся Никитюк ответила с юмором: "Это кормилицы". Предлагаем посмотреть, как идет отдых знаменитой украинской телеведущей.