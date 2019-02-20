Леся Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце: фото

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Леся Никитюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях разошлась со своим возлюбленным, заинтриговала поклонников в сети фотографией с кольцом на безымянном пальце.

Соответствующее фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Никитюк позирует в вечернем платье с букетом розовых роз. Интересной деталью стало кольцо, которое больше похоже на обручальное, на безымянном пальце правой руки телеведущей.

"И мне все равно, сколько лайков", – подписала фотографию звезда.

Добавим, что ранее Леся Никитюк сообщила об изменениях в личной жизни: она разошлась с бойфрендом, которого для прессы называла "соседом".

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Леся Нікітюк
Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

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Теги: Новости Украины LifeStyle Леся Никитюк
Источник: LifeStyle 24
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