Леся Никитюк засветила кольцо на безымянном пальце: фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях разошлась со своим возлюбленным, заинтриговала поклонников в сети фотографией с кольцом на безымянном пальце.

Соответствующее фото Леся опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимке Никитюк позирует в вечернем платье с букетом розовых роз. Интересной деталью стало кольцо, которое больше похоже на обручальное, на безымянном пальце правой руки телеведущей.

"И мне все равно, сколько лайков", – подписала фотографию звезда.

Добавим, что ранее Леся Никитюк сообщила об изменениях в личной жизни: она разошлась с бойфрендом, которого для прессы называла "соседом".



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk