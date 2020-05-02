Леся Никитюк засветила обнаженную грудь в откровенном наряде: жаркие фото

Популярная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк не прекращает радовать поклонников соблазнительными фото даже на карантине. Она поделилась очередной серией снимков в пикантном наряде.

Леся Никитюк является одной из самых популярных украинских блогерш. Ее публикаций с нетерпением ждет более, чем 3-миллионная аудитория подписчиков. И она не заставляет фолловеров долго ждать. На днях на личной странице Леси в инстаграме появились соблазнительные кадры.

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Леся проводит карантин в Хмельницком, откуда родом. У нее есть возможность наслаждаться теплым весенним солнцем во дворе родительского частного дома. И даже изоляция не мешает ей делиться откровенными фотографиями.

На последних снимках блогера в фотоблоге она позирует на плетеном лежаке рядом с небольшими туями и на траве. Никитюк одета в короткий топ голубого цвета, который завязала на узел под грудью. Такой наряд красиво подчеркнул обнаженную грудь телеведущей. К топу телеведущая подобрала черные рваные джинсы с высокой посадкой. Ее шею украсили две минималистичные цепочки. Волосы Леся уложила ровно, а на лице сделала макияж в естественных оттенках.

Такие фото взбудоражили сеть и вызвали активные обсуждения.



Леся Никитюк позировала во дворе дома в Хмельницком / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк похвасталась оголенной грудью / Instagram / @lesia_nikituk