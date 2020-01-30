Леся Никитюк засветила пышную грудь в купальнике: горячие фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила не ждать снежной погоды в Киеве, а устроить себе жаркий отдых в ОАЭ. Звезда поселилась на одном из элитных островов, откуда публикует горячие фото в купальнике.

Порцией новых сексуальных кадров она поделилась в своем популярном блоге, за которым следят более 3,1 миллиона человек. Поэтому Лесю Никитюк можно смело назвать не только "богиней ламината", но и инстаграма. Своих сторонников звезда не разочаровывает: даже во время отпуска она активно делится частными кадрами, подогревая интерес публики к своей жизни.

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Не обходит вниманием телеведущая и возможности похвастаться своим роскошным телом. 30 января Леся Никитюк опубликовала фото, на котором предстала в золотистом раздельном купальнике. Крошечное бикини едва прикрывало грудь звезды, что выглядело очень сексуально.

Как сфотографировать саму себя? Записывайте, пока я добрая. Выставляете таймер на фото (10 секунд), нажимаете пуск и быстро засовываете телефон в песок внутрь. Фото готово,

– с юмором поделилась лайфхак Леся Никитюк, показав результат.

Известно, что в ОАЭ телеведущая уехала со своей близкой подругой – певицей Лией Ли. Обе красавицы имеют отличное чувство юмора, поэтому не удержались от публикации курьезного кадра. Леся Никитюк и Лия Ли показали на пляже животы, как во время беременности. "Не повезло с фигурой, повезло с подругой", – подписала фото телезвезда.