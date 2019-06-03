Леся Никитюк засветила стройные ноги в коротких шортах: фото

Популярная украинская телеведущая Леси Никитюк, которую иногда сравнивают с итальянским блогером Кьярой Ферраньи, очаровала поклонников в социальных сетях первыми летними фотографиями.

Новое фото Никитюк опубликовала на своей странице в Instagram.

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Знаменитость на снимке позирует на балконе с журналом глянцевого журнала Pink, для которого Леся снялась для обложки.

В подписи она отметила, что быть на обложке этого издания – мечта. Для фото звезда примерила короткое платье в стиле милитари, обнажив длинные и стройные ноги. Волосы Никитюк распустила и завершила образ черными солнцезащитными очками.

"Похудела", "Какая же ты красавица", – пишут поклонники в сети.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk

Накануне Леся Никитюк показала обольстительное фото из Одессы, на котором она продемонстрировала пышную грудь в черном купальнике.



Леся Никитюк / Instagram / @lesia_nikituk