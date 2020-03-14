Леся Никтюк засветила обнаженную грудь во время съемки: фото 18+

Народная любимица завоевала симпатию зрителей благодаря своей непринужденности и открытости. Однако Леся Никитюк в очередной раз демонстрирует, что она готова обнажать не только собственную душу, но и тело. Так, телеведущая позировала обнаженной.

Знаменитая телеведущая довольно активно развивает личный блог в социальных сетях. Она часто делится не только закулисным жизнью, но и раскрывает личные тайны – от режима питания до собственных роскошных апартаментов.

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Однако не менее обсуждаемая тема на страницах ее инстаграма – внешность и безупречное тело, которым она смело щеголяет по случаю. Так, Леся Никитюк позировала в потрясающей фотосессии подобно голливудским звездам. Звезда уже делилась соблазнительными кадрами, однако теперь решилась показать один из самых пикантных снимков.

Она позировала в гостиничном номере в облегающих лосинах золотого цвета, которые подчеркнули ее стройные длинные ноги. Для съемки она выбрала блузку в тон с широкими рукавами на одно плечо. Однако Леся Никитюк решила позировать и без нее, обнажив пышный бюст. На фотографии видно, что ведущая прикрыла грудь руками, однако все же не стесняется позировать топлес на камеру.



Леся Никитюк позировала обнаженной / Instagram / @lesia_nikituk