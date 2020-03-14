24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Леся Никтюк засветила обнаженную грудь во время съемки: фото 18+

- Читати новину українською

Народная любимица завоевала симпатию зрителей благодаря своей непринужденности и открытости. Однако Леся Никитюк в очередной раз демонстрирует, что она готова обнажать не только собственную душу, но и тело. Так, телеведущая позировала обнаженной.

Знаменитая телеведущая довольно активно развивает личный блог в социальных сетях. Она часто делится не только закулисным жизнью, но и раскрывает личные тайны – от режима питания до собственных роскошных апартаментов.

Читайте также Белла Хадид засветила обнаженную грудь под объемной рубашкой: пикантное фото

Однако не менее обсуждаемая тема на страницах ее инстаграма – внешность и безупречное тело, которым она смело щеголяет по случаю. Так, Леся Никитюк позировала в потрясающей фотосессии подобно голливудским звездам. Звезда уже делилась соблазнительными кадрами, однако теперь решилась показать один из самых пикантных снимков.

Она позировала в гостиничном номере в облегающих лосинах золотого цвета, которые подчеркнули ее стройные длинные ноги. Для съемки она выбрала блузку в тон с широкими рукавами на одно плечо. Однако Леся Никитюк решила позировать и без нее, обнажив пышный бюст. На фотографии видно, что ведущая прикрыла грудь руками, однако все же не стесняется позировать топлес на камеру.


Леся Никитюк позировала обнаженной / Instagram / @lesia_nikituk

Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
сегодня
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Леся Никитюк Эротика Новости LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
сегодня 10:25 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк
13 марта 17:11 Без Мадонны и показов Армани: какие мероприятия в мире и Украине отменили из-за коронавируса
Уляна Журба
13 марта 11:48 "Пятница, 13": Что известно обо всех частях жуткого фильма
Юлія Михайлова
13 марта 11:09 Черная кошка и пустые ведра: а вы суеверны?
Юліана Вінтюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук