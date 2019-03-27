Лесные нимфы: сказочный мир в фото, от которых невозможно отвести глаза

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Фото Агнешки Лорек
Фото Агнешки Лорек / aboveart.ru

Польский фотограф Агнешка Лорек создает сказочные, фантазийные миры в своих художественных фотографиях. Главные героини – это природа и прекрасные нимфы в потрясающих костюмах, с ярким макияжем и фарфоровой кожей.

Лорек выполняет без преувеличения грандиозную работу перед каждой фотосессией. Она не только генерирует все новые и новые идеи сюжетов, но и сама создает образы, делает макияж и прически моделям, пишет Above Art.

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Сказочный мир Агнешки Лорек

Для каждой фотосессии костюмы создаются разными дизайнерами отдельно.


Сказочный мир Агнешки Лорек

Центр работ фотохудожницы – это нимфы, эльфы, феи и другие сказочные существа, которые решили выглянуть из таинственных уэльских лесов и поближе познакомиться с человеком через объектив. Хотя мистичность героинь не всегда у Лорек положительная. На ее снимках также появляются ведьмы или существа в готических образах. А иногда кажется, что в лесах заблудились лица из королевского дворца.


Сказочный мир Агнешки Лорек


Сказочный мир Агнешки Лорек

После того, как работы Агнешки Лорек заметил всемирно известный глянец Vogue, популярность фотохудожницы начала стремительно расти.


Сказочный мир Агнешки Лорек


Сказочный мир Агнешки Лорек


Сказочный мир Агнешки Лорек

Фантазийные работы Агнешки Лорек: смотрите фотогалерею

 

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Фотоновости
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