Летицие Касте – 41: путь к успеху французской красавицы с немодельным ростом

Кажется, первый шаг к успешной карьере модели – это внешняя красота и соответствующие параметры. Однако француженка Летиция Каста стала очередным доказательством теории, главное уметь пользоваться собственным шармом и развивать свою харизму. О том, как девушка ростом 169 сантиметров получила статус супермодели и до 41 года реализовалась во всех возможных отраслях – читайте далее в нашем материале

15-летняя девочка из маленького французского города, площадь которого составляет не более 10 квадратных километров, получила счастливый билет в будущее в самых необычных обстоятельствах.

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Во время путешествия с родителями Летицию Касту заметил знаменитый и успешный в то время фотограф Фредерик Крусс. Он предложил ей просто пофотографироваться, аргументировав это тем, что у нее фотогеничная внешность. Девушка ответила согласием и после того у ее жизни больше не имело шанса стать такой, как раньше. Ее снимки обсуждали самые знаменитые фотографы, о ней спрашивали представители модельных агентств и с ней хотели сотрудничать все местные модельеры.

Я не верю в Бога, но, смотря на Летицию, готова пересмотреть свои убеждения,

– сказала о Летиции Касте знаменитая модельер Вивьен Вуствуд.



Первая съемка Летиции Касты с фотографом / Pinterest

После этого Летиция начала активно работать над собой, ведь в ее планах была победа в конкурсе красоты. В том же году, в 1993 году, она таки получила желаемую корону и получила титул "Мисс Лумио".

С тех пор со своих юных 15-ти лет, Летиция Каста не знала слова "отдых". Как каждая девушка, она почувствовала жажду большего, лучшего, другого мира. Она начала получать много предложений о сотрудничестве, одним из которых стал всемирно известный бренд Guess. В том же году 15-летняя француженка снялась для его рекламной кампании. Ее усердный труд в течение трех последующих лет был замечен и оценен – ее пригласили сняться для обложки Elle Paris и предложили стать "ангелом" знаменитого бельевого бренда Victoria's Secret.

Это был успех. Девушка из маленького французского городка, с ростом 169 сантиметров и далеко не модельным весом получила одно из самых престижных предложений, о которой мечтают все модели мира.



Летиция Каста в 1996 году, "ангел" Victoria's Secret / Getty Images

Несмотря на то, что на подиум от популярной марки Victoria's Secret Летиция выходила в крохотном белье, ей, как каждой девушке, были присущи комплексы, о которых она решилась рассказать лишь несколько лет назад. В одном из своих интервью она призналась, что в школе стеснялась своего тела и считала недостатками то, что теперь является ее преимуществами.

У меня выросла грудь в то время, когда мои подруги были ровными, как стиральные доски. Надо мной все время смеялись и шутили в школе. На уроках те, кто сидел сзади, зачастую хлопали лямками моего бюстгальтера. Представляете, учитель рассказывает что-то, в классе тишина, а тут раздается громкий щелчок! Было обидно и стыдно до слез. Я так стеснялась своего тела! Мальчиков вообще обходила стороной, мне казалось, что я некрасивая и никогда не смогу их заинтересовать,

– призналась Летиция Каста.

Вероятно, именно из-за насмешек одноклассников и травли сверстников звезда стала резкой и непоколебимой в своем выборе. Ей пришлось научиться стоять за себя даже тогда, когда ты совсем одна. Поэтому, став знаменитой Летиция Каста сразу дала понять, что она будет активно защищать женщин, их права и не стесняться об этом говорить. Однако сама себя феминисткой не считает, говорит, что это ее природа и такой она себя чувствует.

Я не феминистка, я женщина! Надо, чтобы женщины не боялись своей природы, своего места. Ведь не в агрессии и не в ненависти к мужчинам выход из сложной ситуации. Как вообще можно дать кому-то власть над другим? Мы ответственны только перед собой. Мы достаточно взрослые, чтобы вовремя сказать, чего мы хотим и чего не хотим,

– заявила Летиция Каста.



Летиция Каста / Tatler

Важные истины пытается донести до фанатов топ-модель, которая после пика популярности на подиумах решила попробовать себя в киноиндустрии. Она объяснила свой призыв к смене профессии тем, что часто к моделям относятся как к манекенам с одеждой и ей хочется доказать, что они могут гораздо больше, чем позировать в модной одежде.

Во времена своей популярности среди модельеров она всегда старалась оставаться частью своего клана, чем запрещала думать о себе, как о вещи и решила стать актрисой, чтобы показать себя миру с другой – как-то открыла тайну Летиция Каста.

Сейчас она снялась во многих фильмах, но не намерена прекращать карьеру актрисы даже несмотря на то, что давно признана женщиной, которая бессознательно смогла внести немало корректив в различных отраслях, в том же числе в мире fashion. Девушку с нестандартными формами и яркой внешностью всегда будут помнить как целенаправленную и уверенную в себе бунтарку. Однако, когда речь идет о 1990-х и настоящем времени, Летиция признается, что тогда было легче пробить себе путь к успеху и выделиться даже с нестандартными формами.

Общество требует от модели встроиться в матрицу, принять нужную форму. Когда я начинала, это было сложно. Сейчас еще сложнее. Мода стала намного суровее, даже жестокой,

– сказала Летиция Каста.

Позже она вспомнила времена, когда она только вступала на дорожку успеха. По ее словам, тогда в жизни моделей было больше романтики и одновременно больше рамок. Однако, будучи музой знаменитого модельера Ив Сена-Лорана, она все равно его стеснялась.

"Я едва решалась с ним говорить. И он, похоже, тоже. Но произнес две или три фразы, которые осветили всю мою жизнь. В первый раз в жизни человек сказал мне, что я красивая. Отец мне такого никогда не говорил. Он только переживал за меня. Гораздо больше, чем за брата. А мне это было так важно. Тебе пятнадцать, и ты не понимаешь, что происходит в голове. Ты еще ребенок, но уже живешь в теле женщины... Тебе все время говорят: будь внимательна, не делай этого, не делай того, не засиживайся в компаниях. Якобы девочкам положено меньше доверия, чем мальчикам", – делилась опытом Летиция Каста.



Летиция Каста / Getty Images

И до сих пор она не может понять такого избыточного внимания родителей только к ней, ведь сама воспитывает троих детей и каждому из них пытается отдать одинаковую часть себя. Комментировать, какие черты характера хочет передать 17-летней Сатин и 9-летней Афине, а также, как прививает им женственное поведение Летиция Каста не всегда соглашается, ведь по ее мнению, они отдельные личности и должны быть собой. Но вот 12-летний Орландо должен вырасти настоящим мужчиной.

Почему все хотят знать, какие уроки женственности я даю своим девушкам? Да никаких! Мы такие разные, и они так прекрасны в своей непохожести, в своей уникальности, что мне остается просто наслаждаться их неповторимой красотой. Пока у меня хватает мудрости позволять Сатин и Афине идти своим путем, искать свои идеалы,

– заявила Летиция Каста.