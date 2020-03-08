Летиция появилась на женском футбольном матче: стильный образ королевы

Королева Испании неизменно поражает своими элегантными образами на публичных мероприятиях, которыми переполнен ее плотный график. Так, в Международный женский день Летиция предстала на финале Кубка королевы 2020 женской футбольной лиги. Для мероприятия она выбрала наряд в классическом стиле.

В свое время королева Испании отстаивала права женщин на равноправное участие в мировом спорте. Знаково, что финальная игра женских футбольных команд была проведена именно сегодня, 8 марта. Инициативу поддержала и сама Летиция, которая продемонстрировала элегантный look.

Читайте также В брючном костюме: королева Летиция повторила элегантный образ

Она сделала ставку на классику, которая беспроигрышно подходила под тематику спортивного мероприятия. На ней были свободные брюки песочного цвета с высокой талией и широким поясом, который подчеркнул изящную фигуру. Их Летиция совместила с воздушной шелковой блузкой кремового оттенка и коричневыми кожаными туфлями на каблуке, которые гармонировали с другими елементами аутфита.

Лаконичными были и украшения, которыми королева дополнила образ, – серьги и золотое кольцо. Неизменной осталась легкая укладка и дневной макияж, которой подчеркнул черты ее лица. Стоит отметить, что Летиция – сторонница принципа сознательного использования одежды. Прессе удалось вспомнить, что брюки, которые она выбрала для сегодняшнего выхода, в ее гардеробе сохранились еще с 2018 года.



Королева Летиция на финале Кубка королевы 2020 женской футбольной лиги / Getty Images



Королева Летиция на финале Кубка королевы 2020 женской футбольной лиги / Getty Images