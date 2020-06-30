Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая решила устроить путешествие по любимому городу. Она отправилась на романтическую прогулку ночью, а фотографиями среди огоньков вечернего Киева поделилась с поклонниками.

Соответствующую публикацию Катя сделала на личной странице в инстаграме. Она любит распространять фотографии с работы или отдыха и показывает, что умело сочетает эти две составляющие своей жизни.

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Поскольку из-за пандемии коронавируса дальние путешествия опасны, то активно развивается внутренний туризм. Катя Осадчая присоединилась к числу тех людей, которые изучают родные места. В заметке она отметила, что красота вокруг нас, нужно лишь уметь видеть ее. Знаменитость прогулялась по Андреевскому спуску и сделала несколько удивительных кадров.

Образ Кати Осадчей

Для ночной прогулки любимым городом телеведущая выбрала легкое летнее платье в клетку длины миди. Снизу наряд украшало кружево. Соединила такой look с удобной белой обувью. Волосы Катя собрала в прическу сзади, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах.

Осадчая выглядит невероятно счастливой и наслаждается каждым моментом.



Катя Осадчая прогулялась по Киеву / Instagram / @kosadcha



Телеведущая Катя Осадчая и ночной Киев / Instagram / @kosadcha



Летний образ Кати Осадчей/ Instagram / @kosadcha