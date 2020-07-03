Голливудская актриса Анджелина Джоли на днях впервые за несколько месяцев появилась на публике. Она отправилась вместе с дочкой Вивьен на шопинг в одном из районов Лос-Анджелеса.

Папарацци запечатлели 45-летнюю Анджелину и 11-летнюю Вивьен в районе Лос-Фелис. Звездная мамочка и ее дочка во время шопинга посетили несколько магазинов. В частности, они были в зоомагазине, где сделали покупки для домашних животных. Кадры, на которых изображена Джоли, быстро разлетелись по сети.

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Конечно, без внимания не остался аутфит знаменитости. Актриса вышла на улицу в легком летнем платье белого цвета с кружевом. У наряд свободный крой, поэтому не подчеркивало соблазнительную фигуру звезды Голливуда. Такой look Анджелина соединила с балеткми нюдового цвета от бренда Chloe. Дополнила образ сумкой 30 Montaigne от Dior.

Конечно, Джоли после длительного пребывания на карантине не забывает о средствах защиты от коронавируса, пандемия которого до сих пор продолжается в мире. Она надела на лицо стильную защитную маску серого цвета, а на руки голубые резиновые перчатки. Волосы актриса уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж, нарисовав ресницы тушью. Ее уши украшали минималистичные серьги.

Вивьен тоже была в аксессуарах, которые в современном мире могут уберечь от инфицирования смертоносным COVID-19 – защитной маске и перчатках. Девочка позировала в удобной спортивной одежде.