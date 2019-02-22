Летний комбинезон, бежевое пальто и сумка от Gucci: Ирина Шейк поразила стильным образом

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Getty Images

Знаменитая российская модель Ирина Шейк, которая давно проживает и работает в США, продемонстрировала стильный образ для путешествия, в котором скомбинировала вещи базовых цветов.

Ирина Шейк любит делиться снимками с фотосессий, которые получает после коллабораций со знаменитыми брендами, откровенными снимками, рекламируя белье Intimissimi, а также показывать стильные образы, которые она выбирает, чтобы удобно было путешествовать. Так, накануне Ирина Шейк прилетела в столицу моды Милан на Fashion Week в удачно подобранном наряде.

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Модель надела комбинезон с широкими штанами в бело-коричневую полоску, поверх которого надела светло-бежевое двубортное пальто. Ирина собрала волосы в хвост, поэтому на ушах виднелись стильные массивные серьги, а лицо скрыла под солнцезащитными очками. В руках она везла черную сумку, на которой стояла большая дорожная сумка от Gucci с зелено-красными ручками. Изюминкой ее образа стали красные ботильоны на каблуке и маленькая коричневая сумка на плечи.

Ірина Шейк
Ирина Шейк в Милане / Getty Images

Ірина Шейк
Ирина Шейк в Милане / Getty Images
 

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Теги: LifeStyle Мода Ирина Шейк
Источник: LifeStyle 24
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