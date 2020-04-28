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Летний сезон открыт: Кайли Дженнер показала, как соблазнительно наносит спрей для загара на тело

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Кайли Дженнер
Кайли Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Американская блогер и миллиардерша находится на карантине, но в ее доступе есть самые роскошные имения семейства Кардашян, поэтому Кайли может загорать прямо во дворе возле бассейна. Звезда показала, как уже начала загорать и как пользуется средством для загара.

22-летняя девушка не обошла возможности продемонстрировать средство для загара от собственного бренда Kylie Skin by Kylie Jenner. Но в это же время она смело похвасталась в инстаграме идеальным телом в черном крошечном купальнике. Звезда соблазнительно распределяла спрей на собственную грудь и очаровывала взглядом в камеру своих фанатов. Она позировала на удобном белом диване, а на фоне виднелся роскошный особняк.

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Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

"Становится жарко", – написала Кайли под видео на своей инстаграм-странице. Видеоролик настолько понравился фанатам, что меньше чем за сутки его посмотрели почти 30 миллионов раз, а комментаторы не остались без благосклонных комплиментов.

В Лос-Анджелесе, где живет Кайли и ее звездная семья Кардашян-Дженнер пока высокая температура воздуха, поэтому модель уже не впервые принимала солнечные ванны. Предлагаем просмотреть несколько других фотографий Кайли Дженнер в сексуальных купальниках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle Эротика LifeStyle Кайли Дженнер
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