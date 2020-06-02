Лето отлично подходит для того, чтобы взять в руки книгу и погрузиться в нее. Мы нашли самые яркие цитаты о летнем времени из разных книжных произведений.

24 канал собрал подборку цитат из любимых книг, которые напоминают о лете.

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Все хорошо, все волшебное происходит в период между июнем и августом

– Туве Янссон, "Зима-волшебница"

"Оглянитесь. Что есть вокруг нас? Море! За морем ничего не видно. Оно отделяет нас от остального мира. Но что есть море? Это большая вода! А вода не только разделяет, но и объединяет берега!" – Марьяна Прохасько и Тарас Прохасько, "Как понять козу".



Цитаты из известных книг / mors.in.ua

В конце концов, лето – это время, когда с тихими людьми могут случиться замечательные вещи

– Деб Калетта, "Honey, Baby, Sweetheart"

"Как хорошо летним вечером сидеть на веранде; как легко и спокойно; вот если бы этот вечер никогда не кончался!" – Рэй Брэдбери, "Вино из одуванчиков".

"Лето – это время года, когда очень жарко, чтобы заниматься вещами, которыми заниматься зимой было очень холодно" – Марк Твен.



Книги на природе / Фото: www.sohu.com

В добром сердце должно быть вечное лето,

– Селия Такстер.

"Лето – это была наша любимая пора года: спать можно на задней закрытой веранде или даже в избушке на дереве, летом столько сладостей, все вокруг горит тысячами красок под горячим солнцем, но самое главное летом – это Дилл", – Харпер Ли, "Убить пересмешника"