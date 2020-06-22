Популярная украинская певица Тина Кароль в очередной раз взбудоражила воображение поклонников пикантным фото. Звезда предстала перед камерой, лежа на полу в соблазнительном наряде.

Фотографией артистка поделилась на личной странице в инстаграме. Тина не боится обнародовать провокационные кадры и каждый раз привлекает к себе внимание.

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Она распространила в сети кадр из фотосессии, которой уже делилась с подписчиками. Знаменитость позировала в фиолетовом костюме, который состоял из топа на одно плечо и юбки. В таком образе исполнительница продемонстрировала обнаженный живот. Дополнила look стильными светлыми босоножками на каблуке. Волосы Кароль уложила в привычные локоны, а на лице сделала макияж в нюдовых оттенках.

Певица любит показывать на камеру женственность и привлекательность. Эта фотосессия не стала исключением. Она запечатлена, лежа на полу, в сексуальной позе. На лицо Кароль падали солнечные лучи, которые добавляли снимку особый шарм.



Соблазнительный образ Тины Кароль / Instagram / @tina_karol