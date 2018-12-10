Лежать тоже надо красиво: Эмили Ратаковски опубликовала соблазнительное фото в бикини

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram/ @emrata

Одна из самых популярных моделей мира не дает своим поклонникам заскучать по горячим снимкам в откровенном белье или купальных костюмах от собственного бренда.

Новый снимок, в соблазнительном купальном костюме, Эмили Ратаковски опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, она откровенно призналась, что ей нравится делать такие снимки и оставлять их на своей странице, потому что она считает свой Instagram-аккаунт, так называемым, сексуальным журналом феминистки.

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На новой фотографии Эмили Ратаковски сексуально позирует на лежаке, застеленном матрасом и полотенцем, в белом купальном костюме от своего бренда Inamorata Swim. У нее стоит большой Хрустальный бокал, от которого образовалась хорошая тень у ног модели. Она прихотливо прикрывает лицо руками, таким образом прячась от солнца. Белый крошечный бюстгальтер и тонкие бикини невероятно подходили к бронзовому загару Эмили.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски соблазнительно загорает / Instagram / @emrata

Теги: LifeStyle Эротика Мода Стиль и мода Эмили Ратажковски
Источник: 24 канал
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