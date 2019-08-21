Лиам Хемсворт подал документы на развод с Майли Сайрус

424 Читати новину українською
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт / www.inquisitr.com

Пока сторонники и родственники Лиама Хемсворта и Майли Сайрус еще надеялись на воссоединение пары, актер официально подал документы на развод.

Как сообщают журналисты таблоида TMZ, рассмотрение дела состоится в одном из судов Лос-Анджелеса. Вероятно, развод Лиама Хемсворта и Майли Сайрус пройдет без каких-либо скандалов по разделу денег и имущества, поскольку перед свадьбой пара подписала брачный контракт.

Читайте также: Друзья Майли Сайрус и Лиама Хемсворта уговаривают их не расставаться, – СМИ

Неизвестно, что именно стало причиной развода голливудской пары. В судебном обращении Хемсворт, не вдаваясь в детали, отметил, что с Майли Сайрус имеет "непримиримые разногласия".

Что известно о разводе Майли Сайрус и Лиама Хемсворта?

Всего после 8 месяцев супружеской жизни Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили расстаться. О разрыве брака в СМИ заговорили 11 августа. Инсайдеры западных СМИ рассказывали, что знаменитости имеют строптивый характер, поэтому не смогли ужиться в одном доме. В тот же день в сети появились снимки Майли Сайрус с блогера Кейтлин Картер. Девушки отдыхали в Италии, обнимались и целовались. По данным журналистов, певица уже успела познакомить новую избранницу со своей мамой.

После резонанса в сети Лиам Хемсворт официально подтвердил слухи о разводе. Голливудский актер обратился к сторонникам не вмешиваться в его личную жизнь.

В то же время Майли Сайрус была более многословной. Ее представители заявили, что актер часто употребляет алкоголь и "определенные наркотики". Майли, которая когда-то лечилась от наркозависимости, назвала это недопустимым. Резонансные заявления сразу же опровергли менеджеры Лиама Хемсворта, которые обвинили Сайрус в многочисленных изменах. Они убеждены, что таким образом артистка стремится очистить свое имя и отвлечь внимание журналистов от истинной причины развода.

blog_ava
Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
сегодня
3272
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Майли Сайрус Звездные разводы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Топ-6 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
сегодня 11:11 Топ-6 роскошных вышиванок в гардеробе Ольги Сумской
932
Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
21 августа 12:32 Гренландия: как добраться, что попробовать, где жить и что там делать
Наталя Сколоздра 260
Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
21 августа 11:00 Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
Юлія Турелик 1313
Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
20 августа 13:26 Что надеть в самолет: полезные советы и интересные лайфхаки
417
Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
19 августа 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель о моде, женщинах, любви и самодостаточности
Марта Вересюк 1053
Новости
Больше новостей
Залиште відгук