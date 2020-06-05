Либо предоставьте доказательства, либо идите в сраку, – Хлывнюк о деле Шеремета
Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк выступил в защиту парамедика и военной Яны Дугарь, детского кардиохирурга Юлии Кузьменко и музыканта и военного Андрея Антоненко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
В соцсетях музыкант опубликовал видеообращение к правоохранителям, в котором призвал наконец внести ясность в это дело, ведь пол года подозреваемые не живут нормальной жизнью.
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Фронтмен "Бумбокса" отметил, что за последние пол года он мало бегал, чаще ходил, лежал, читал. Но не бегали также, не занимались чем хотели, не видели родных, не жили своей жизнью, не имели свободы Кузьменко, Дугарь и Антоненко.
Либо предоставьте доказательства, либо идите вы в сраку,
– отметил Андрей Хлывнюк.
Смотрите видео: обращение Андрея Хлывнюка
Заметим, что лидер "Бумбокса" неоднократно высказывался в поддержку подозреваемых. Ранее он публиковал фотографию, на которой продублировал фотографию Андрея Антоненко.
Что известно о деле Шеремета
20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль с Павлом Шереметом. Журналист погиб на месте.
После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу. Мотив следователи формулировали таким образом, якобы Шеремета убили, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране".
В совершении убийства обвинили 5 добровольцев и волонтеров:
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета.
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она проводила фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Ранее следствие называло его организатором, но теперь он – лишь исполнитель по предварительному сговору.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Находится под домашним арестом по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.