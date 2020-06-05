Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк выступил в защиту парамедика и военной Яны Дугарь, детского кардиохирурга Юлии Кузьменко и музыканта и военного Андрея Антоненко, которых подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

В соцсетях музыкант опубликовал видеообращение к правоохранителям, в котором призвал наконец внести ясность в это дело, ведь пол года подозреваемые не живут нормальной жизнью.

Обратите внимание Alyona Alyona призвала коллег реагировать и на преступления полиции в Украине: пожалуйста, не молчите

Фронтмен "Бумбокса" отметил, что за последние пол года он мало бегал, чаще ходил, лежал, читал. Но не бегали также, не занимались чем хотели, не видели родных, не жили своей жизнью, не имели свободы Кузьменко, Дугарь и Антоненко.

Либо предоставьте доказательства, либо идите вы в сраку,

– отметил Андрей Хлывнюк.

Смотрите видео: обращение Андрея Хлывнюка

Заметим, что лидер "Бумбокса" неоднократно высказывался в поддержку подозреваемых. Ранее он публиковал фотографию, на которой продублировал фотографию Андрея Антоненко.

Что известно о деле Шеремета

20 июля 2016 года в Киеве взорвался автомобиль с Павлом Шереметом. Журналист погиб на месте.

После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

В декабре 2019 года полиция задержала подозреваемых по делу. Мотив следователи формулировали таким образом, якобы Шеремета убили, "увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, для дестабилизации ситуации в стране".

В совершении убийства обвинили 5 добровольцев и волонтеров: