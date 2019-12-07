Личное становится публичным: кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети

На днях разгорелся громкий скандал, когда заместитель (уже "экс") главного редактора Cosmopolitan Евгения Плихина опубликовала скандальный пост о похоронах Героя Украины Дениса Волочаева. Из-за позорного сообщения, которое появилось на ее личной странице в фейсбуке, девушка потеряла работу в глянцевом журнале и изрядно подпортила себе репутацию.

С социальными сетями надо быть крайне осторожным. На личных страницах каждый имеет право высказывать собственные мысли о многих вещах, которые происходят вокруг. Но после публикации эту информацию читают многие люди и составляют впечатление об авторе.

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Неожиданным даже для представителей глянца было увидеть пост на то время заместителя главного редактора Cosmopolitan Евгении Плихиной о похоронах 37-летнего снайпера Дениса Волочаева, которые она назвала "языческим обрядом", и где "не жалко проветрить уважаемого человека". Ее публикация возмутила чуть ли не всех пользователей в сети. Девушка выдала пост, но скрины не горят" – значит ее провокационные заявления разлетелись в интернете. На следующий день главный редактор журнала Александра Буринская сообщила об увольнении с должности Плихиной.

Скриншот со страницы Евгении Плихиной (удален)

Скриншот со страницы Евгении Плихиной (удален)

В мире случилось немало похожих ситуаций, когда представители шоу-бизнеса, политики или любой другой сферы попадают в громкие скандалы из-за публикаций в социальных сетях.

Редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить истории тех, кто потерял репутацию, работу или испортил личную жизнь из-за поста в фейсбуке / инстаграме / твиттере и на любой другой странице в сети.

Кто из звезд опозорился из-за скандальных постов в сети

Сергей Полунин

Сергей Полунин – украинский танцовщик балета и одних из лучших мужчин 2017 года по версии британского издания GQ. Он добился бешеного успеха и мирового признания в балетном мире. Однако в 2018 году знаменитость шокировал украинцев скандальными пророссийскими постами в инстаграме, в которых он чуть ли не признавался в любви к президенту России Владимиру Путину.

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Немалый резонанс получила публикация 25 ноября 2018 года с фото, на котором из-под футболки видна большая татуировка на груди с лицом президента России. Контрастным элементом на фото стала его рука с татуировкой трезубца. Впоследствии Полунин сообщил о том, что получил российский паспорт и получил еще одну "волну" негативных комментариев за сепаратистские и резонансные идеи.

Скриншот публикации Полунина (удалена)

Посты артиста балета разрушили мировую карьеру и репутацию. Даже во Франции отказались продлевать контракт с Сергеем Полуниным. Но президент России оценил такую преданность мужчины, что в оккупированном Крыму Сергей Полунин получил престижную награду и стал исполняющим обязанности "ректора" Академии хореографии в Севастополе, которая подотчетна российской власти.

"Мисс Турция 2017" Итир Эсен

В сентябре 2017 года победительница конкурса "Мисс Турция" потеряла титул после того, как организаторы увидели одно из ее сообщений в твиттере.

18-летняя девушка написала твит, который посвятила попытке переворота в стране. В нем Итир сравнила кровь людей, которые погибли во время тех жутких событий, со своей менструацией.

"Этим утром у меня месячные – в честь дня жертв 15 июля. Я отмечаю этот день кровотечением, которое представляет кровь наших жертв", – написала Эсен и стала дисквалифицированной сразу через несколько часов после ее победы.



Итир Эсен потеряла корону "Мисс Турция"

Кевин Харт

В 2019 году популярный актер отказался быть ведущим церемонии "Оскар". Сначала его утвердили на такую роль, но потом в социальных сетях разгорелся скандал о гомофобных "твитах", которые писал Кевин Харт около десяти лет назад. Например: "Мой самый большой страх то, что сын вырастет геем".

"Я решил отказаться от роли ведущего в этом году. Я не хочу отвлекать на себя внимание в ночь, когда будут праздновать талантливые артисты. Я искренне прошу прощения у ЛГБТ-сообщества за грубые слова, которые я сказал в прошлом", – заявил актер.

Американский полицейский Шон Боствік

Не только знаменитости и публичные люди должны быть осторожными с социальными сетями. Два года назад в городе Детройт полицейский опубликовал свое фото в снепчате с подписью: "Еще одна ночь, чтобы пасти этих животных в зоопарке". Из-за расизма мужчину уволили с работы.

"Мы ожидаем высокого уровня профессионализма, когда служим людям", – заявил глава отделения.

Маргарита Паша

Обладательница титула "Мисс Украина 2019" Маргарита Паша попала в языковой скандал из-за отказа давать интервью на украинском языке. Тогда девушка решила опубликовать в инстаграме пост с размышлениями, где заявила, что хочет излагать свои мысли в блоге на русском языке, а кому это не нравится – может от нее отписаться.

"У вас нет возможности пережить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?)" – заявила Паша.

Конечно, девушка титул не потеряла, но стала объектом обсуждения. Интересно, что на официальной странице конкурса "Мисс Украина", на рассказ организаторов, из чего состоит подготовка моделей ко второму этапу конкурса, телеведущая Екатерина Осадчая в комментариях отметила, что стоило бы начать с изучения украинского языка.