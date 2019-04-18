Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее королевских капризов, – СМИ

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Меган Маркл доводит работников до увольнения
Меган Маркл доводит работников до увольнения / www.womanandhome.com

После роскошной королевской свадьбы с принцем Гарри очаровательная Меган Маркл пополнила свой список фанатов. Однако, если британцы считают беременную герцогиню Сассекскую непревзойденной, то ее подчиненные все больше рассказывают о другой стороне общения с американкой.

Как рассказали инсайдеры из Букингемского дворца журналистам Radar Online, Меган Маркл во время беременности все больше капризничает. Поэтому ее подчиненные не выдерживают королевских прихотей герцогини Сассекской.

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На днях личный пилот, который долгое время работал с королевской семьей, решил подать в отставку. Мужчина не выдержал ежедневных поручений от герцогов Сассекских, которые превратили его в своеобразного курьера. При этом представители королевской семьи не учитывали время и могли вызвать пилота даже посреди ночи.

По словам инсайдеров, принц Гарри каждый раз просил пилота доставить его беременной жене еды. Поэтому работа мужчины превратилась в "круглосуточную доставку продуктов".

Это наглядно демонстрирует, что специалисты не могут долго работать с Меган. У нее постоянно появляются дополнительные требования, многие из которых возмущают. К профессиональному пилоту относились как к курьеру, а не как к мастеру своего дела,
– поделился инсайдер.

Западные СМИ не впервые пишут о невыносимом характере Меган Маркл. Ранее журналисты утверждали, что персонал у герцогов Сассекских крайне часто меняется из-за разногласий с своенравной американкой. Однако телеведущая Опра Уинфри в одном из интервью заявила, что все, кто знают лично экс-актрису не верят этим слухам. Более того, друзей Меган Маркл огорчает такая клевета.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
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